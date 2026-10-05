Uomini e Donne: Marina Brochetta contro tutti, Gemma Galgani divisa tra Antonio e Fabio

Nella puntata del 5 ottobre Marina Brochetta rifiuta Osvaldo e si scontra con gli opinionisti. Gemma Galgani torna al centro dello studio tra Antonio e Fabio, mentre Giacomo affronta una difficile esterna.

Nuova settimana di Uomini e Donne con Maria De Filippi al centro dello studio, affiancata dai quattro opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino e Alessandra Mussolini. Il Trono Over è già entrato nel vivo, tra nuove conoscenze, vecchie frequentazioni e le consuete polemiche che animano il parterre.

Prosegue anche il percorso dei tre tronisti di questa edizione, Giorgia Angeloni, Giacomo Vacalebre e Giovanni Grazioso, che hanno da poco iniziato la loro esperienza alla ricerca dell'amore.

Uomini e Donne del 5 ottobre: Gemma Galgani esce con Antonio

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 5 ottobre 2026, su Canale 5, si apre con Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell'amore. La dama torinese questa volta esce in esterna con Antonio, ma l'incontro sembra lasciare diversi interrogativi.

Gemma e Fabio sul parterre di Uomini e donne

Durante il confronto, Tina Cipollari nota una certa sensualità da parte di Gemma, segnale che il cavaliere non sembra affatto esserle indifferente. La Galgani, però, ammette di essere ancora interessata anche a Fabio. Quest'ultimo non prende bene il fatto che Gemma stia frequentando altri uomini. Fabio sottolinea infatti di essersi concentrato esclusivamente su di lei, a differenza di Antonio, che nel frattempo ha lasciato il proprio numero di telefono a due dame, Cinzia e Gianna.

Gli opinionisti contro Marina Brochetta: scoppia la polemica

Il momento più movimentato della puntata riguarda però Marina Brochetta. Al centro dello studio si siedono da una parte Osvaldo e dall'altra Marina, Antonella e Anna. Marina non è ancora uscita con Osvaldo perché, a suo dire, ha accusato un malessere. Una spiegazione che non convince Tina Cipollari, secondo la quale la dama utilizzerebbe spesso questa motivazione per evitare le proprie frequentazioni.

Il tronista Giacomo Vacalabre

Nel frattempo, Osvaldo e Antonella sembrano intenzionati a rivedersi, mentre il cavaliere decide di interrompere la frequentazione con Anna, dal momento che tra loro non è scattato nulla, anche Anna è d'accordo: meglio finirla qua per non perdere tempo.

Anche Marina decide di tirarsi indietro. Durante il ballo con Osvaldo, infatti, la dama racconta di non aver provato alcuna emozione e comunica di non voler più uscire con lui.

La decisione scatena immediatamente la discussione in studio. Marina Brochetta inizia a confrontarsi duramente con gli opinionisti, da Alessandra Mussolini a Tina Cipollari. Alla fine la dama decide di ballare con Walter, chiudendo almeno momentaneamente uno dei momenti più accesi della puntata.

Trono Classico: Giacomo Vacalebre in esterna con Martina P.

Spazio anche al Trono Classico con Giacomo Vacalebre, che esce in esterna con Martina P.. L'incontro, tuttavia, non parte nel migliore dei modi. La corteggiatrice mette subito le cose in chiaro e spiega di non considerare Giacomo il suo prototipo fisico. Non solo: Martina ammette di non apprezzarlo particolarmente nemmeno dal punto di vista caratteriale. Nonostante questo, non si capisce perché, il tronista decide di tenerla.