Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi vanno a convivere: spunta la foto del campanello

Dopo cinque mesi dalla scelta, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono pronti a vivere insieme a Roma. L'ex corteggiatrice mostra il campanello con i loro cognomi e condivide dolci dediche del fidanzato.

Novità per una delle coppie nate nell'ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Ci riferiamo a Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, che hanno annunciato una svolta importante nella loro relazione: presto andranno a convivere. A cinque mesi dalla scelta nel dating show di Maria De Filippi, i due sembrano più uniti che mai e sono pronti a costruire una quotidianità insieme.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: una convivenza dopo cinque mesi

La scelta di Ciro Solimeno era stata accompagnata da un certo scetticismo. Il suo percorso con Elisa Leonardi, infatti, durante il trono classico era stato caratterizzato da alti e bassi, alimentando dubbi sulla solidità del loro rapporto.

Eppure, nonostante le perplessità iniziali, a distanza di cinque mesi i due sono ancora insieme e hanno deciso di compiere un passo importante. Un traguardo significativo per una coppia nata all'interno del programma, soprattutto considerando che alcune relazioni formatesi durante le ultime stagioni di Uomini e Donne si sono concluse dopo poche settimane.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi in una foto condivisa su Instagram

La distanza, almeno fino a oggi, ha rappresentato uno degli ostacoli principali per i due giovani. Ciro, originario di Pompei, in provincia di Napoli, lavora a Roma, mentre Elisa è siciliana. Una situazione che ha inevitabilmente reso più complicata la gestione della relazione, ma che adesso sembra destinata a cambiare.

La coppia ha scelto proprio Roma come città in cui iniziare la convivenza, lasciandosi alle spalle i chilometri che fino a questo momento li hanno separati.

La dedica di Elisa Leonardi: "Oggi la distanza non è più un problema"

Ad annunciare la novità è stata la stessa Elisa Leonardi, che su Instagram ha condiviso una serie di romantici scatti insieme al fidanzato, accompagnandoli con parole che raccontano il loro percorso e le difficoltà affrontate in questi mesi.

"Alla fine sì, è vero, siamo complicati e litighiamo spesso, forse proprio perché siamo così simili. Cinque mesi insieme, ma sembra una vita intera. E pensare che tutto è iniziato con quel 'non so se riusciremo ad annientarla'". Un messaggio sincero, nel quale l'ex corteggiatrice ha ricordato anche le incomprensioni che hanno caratterizzato la loro storia, senza nascondere la felicità per il traguardo raggiunto.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi

Poi, la frase che ha attirato l'attenzione dei fan e che racconta meglio di ogni altra cosa il significato di questa nuova fase della loro relazione: "Alla fine ci siamo riusciti, e oggi la distanza non è più un problema, perché quei chilometri che un tempo ci separavano hanno lasciato il posto ai nostri cognomi scritti insieme sullo stesso campanello".

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, il dettaglio del campanello emoziona i fan

Tra le immagini pubblicate da Elisa su Instagram compare anche una fotografia del campanello della loro nuova casa, sul quale si leggono i cognomi Solimeno e Leonardi. Un dettaglio semplice, ma dal forte valore simbolico, che testimonia la decisione di iniziare una nuova vita insieme.

Non solo. Nel post sono presenti anche alcuni bigliettini scritti a mano da Ciro e dedicati a Elisa, parole intime che raccontano il sentimento che lega i due giovani. In uno dei messaggi si legge: "Il destino, forse, aveva già deciso tutto prima di noi. Gli occhi si baciano prima delle labbra... E i miei non hanno mai smesso di cercare i tuoi".

Un'altra dedica è ancora più diretta e racchiude tutta la felicità per la nuova quotidianità condivisa: "Sono felice di svegliarmi ogni mattina con te a casa nostra. Ti amo tanto". Parole romantiche che accompagnano l'annuncio della convivenza e che mostrano quanto la coppia sia determinata a investire nel proprio futuro.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sembrano dunque pronti a lasciarsi alle spalle le difficoltà legate alla distanza e a trasformare il loro legame in un progetto di vita comune. Dopo cinque mesi dalla scelta a Uomini e Donne, per loro si apre un nuovo capitolo tutto da vivere.