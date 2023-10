Unwanted - Ostaggi del Mare: il nuovo trailer e la data di uscita della serie Sky

Dilemmi morali e questioni etiche, speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, vita e morte nelle immagini del nuovo trailer ufficiale di Unwanted - Ostaggi del Mare, la serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 3 novembre. Da quella data tutti i venerdì su Sky Atlantic con due episodi a settimana, la serie sarà prossimamente disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

Lo show in otto episodi prodotto da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, è liberamente tratto da "Bilal" (edito da La nave di Teseo), il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall'Africa per raggiungere l'Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione.

Alla regia di tutti gli episodi Oliver Hirschbiegel, premiato regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler, Diana e il film vincitore del Sundance Film Festival nel 2009 L'ombra della vendetta - Five Minutes of Heaven.

Unwanted: Marco Bocci in una scena

Unwanted racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell'equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave.

Durante le varie fasi della produzione sono state adottate misure volte a limitare l'impatto sull'ambiente, riducendo così le emissioni di gas serra e mirando a ottenere l'ambita certificazione di sostenibilità Albert. Una scelta in linea con l'impegno del gruppo Sky che, con la campagna Sky Zero, punta a essere la prima media company in Europa a diventare Net Zero Carbon entro il 2030.