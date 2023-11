Lo sceneggiatore Stefano Bises in live oggi su Twitch alle 15 per #ShowrunnerFantastici

Scopriamo in dettaglio il mestiere dello sceneggiatore in un incontro live su Twitch con Stefano Bises, autore di Unwanted - Ostaggi del mare, Speravo de morì prima ed Esterno Notte.

Il primo ospite della settimana di dirette sul canale Twitch di Movieplayer, oggi mercoledì 22 novembre alle 15.00, sarà anche il primo per la nuova rubrica partita a ottobre #ShowrunnerFantastici, che mette una lente d'ingrandimento sugli sceneggiatori senza i quali non potrebbe esistere nessuna serie tv.

Ospite in studio con Federico Vascotto sarà Stefano Bises: partiremo dalla sua ultima fatica, Unwanted - Ostaggi del mare, in onda ogni venerdì su Sky e NOW, per andare a ritroso fino a Gomorra e a come abbia fatto parte della nuova serialità italiana (la sua penna è dietro successi come Il miracolo, The New Pope, Speravo de morì prima, ZeroZeroZero, Esterno Notte e nella prossima M - Il figlio del secolo).

Di cosa parla Unwanted - Ostaggi del mare

Unwanted - Ostaggi del mare: un momento della serie

Unwanted racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell'equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, dalla quale sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave.

Lo show in otto episodi prodotto da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e Indiana Production, è liberamente tratto da Bilal (edito da La nave di Teseo), libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall'Africa per raggiungere l'Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione.