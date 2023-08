Unwanted, Marco Bocci protagonista nel trailer della serie Sky Original

Marco Bocci è la star della nuova serie tv Sky Original in arrivo in autunno, Unwanted, ambientata durante una crociera.

Sky ha pubblicato online il primo teaser trailer di Unwanted - Ostaggi del mare, la serie Sky Original in arrivo in esclusiva sulla piattaforma satellitare e su NOW nel mese di novembre. Protagonisti della produzione sono Marco Bocci e l'attrice tedesca Jessica Schwarz.

La serie racconta gli avvenimenti generati a bordo di una nave da crociera piena di occidentali che salva un gruppo di migranti dal naufragio della loro barca.

La trama di Unwanted - Ostaggi del mare verte sulle storie dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio della nave Orizzonte che si intrecciano con la vita dei ventotto migranti salvati dal mare. Come si legge nella sinossi della serie "pregiudizi e preconcetti intrappolano la mente di passeggeri, rifugiati ed equipaggio, esattamente come i confini che dividono le nazioni del mondo. Qui, a bordo della Orizzonte, l'umanità e la crudeltà, la tolleranza e il razzismo, la speranza e il dolore, la vita e, infine, la morte, arriveranno a un inevitabile scontro..."

Nel cast della serie anche Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

Creata da Stefano Bises e scritta con la collaborazione di Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini e Michela Straniero, Unwanted - Ostaggi del mare è prodotta per Pantaleon da Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Koehler e dal produttore Sascha Rosemann che per primo ha avuto l'idea di adattare il libro di Fabrizio Gatti; per Indiana è prodotta da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli e Marco Cohen. Produttori esecutivi per Sky Studios sono Nils Hartmann e Sonia Rovai. NBCUniversal Global Distribution è il distributore internazionale della serie per conto di Sky Studios.