Unstable, su Netflix in streaming da oggi

Padre e figlio protagonisti di Unstable, la nuova serie comedy di Netflix, in arrivo in streaming a partire da oggi 30 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Ellis Dragon è un imprenditore nel campo delle biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. È, però, anche in caduta libera emotivamente parlando. Suo figlio Jackson Dragon non è... nessuna di queste cose. Jackson riuscirà a salvare Ellis e la sua azienda e a salvare il loro rapporto compromesso, facendo al contempo ciò che potrebbe essere impossibile, ovvero sfuggire alla gigantesca ombra del padre?.

Unstable: un momento della serie

La serie è ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia e segue un figlio introverso e socialmente difficile che va a lavorare per il padre di grande successo e selvaggiamente eccentrico per salvarlo dal disastro. L'opera è ispirata al rapporto tra Rob Lowe e John Owen Lowe sui social media, in cui John Owen spesso trolla umoristicamente il padre. I loro post diventano spesso virali e sono stati ampiamente attenzionati dai media. Nel cast dello show troviamo anche Sian Clifford, Rachel Marsh, Aaron Branch e Emma Ferreira.