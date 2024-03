Universal annuncia la data di uscita del nuovo film diretto dai Daniels dopo Everything Everywhere All At Once

Universal Pictures ha annunciato quando arriverà nelle sale il prossimo film diretto dai Daniels dopo il successo di Everything Everywhere All At Once.

I Daniels, dopo l'incredibile successo di Everything Everywhere All At Once, ritorneranno dietro la macchina da presa e il loro nuovo film ha ora una data di uscita. Il 12 giugno 2026 debutterà infatti il prossimo lungometraggio dei filmmaker, di cui non si sa ancora nulla.

Un nuovo progetto

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, vincitori del premio Oscar, hanno stretto un accordo con Universal Pictures e lo studio ha ora annunciato che il loro prossimo progetto è in fase di sviluppo.

Attualmente non sono stati svelati il titolo, il genere e nemmeno gli interpreti dell'atteso film.

Everything Everywhere All at Once: vi spieghiamo perché non è solo un film sul multiverso

Everything Everywhere All at Once era stato sostenuto da A24, diventando il primo film indipendente dopo la pandemia a superare i 100 milioni di dollari ai box office. L'avventura, ispirata all'idea dell'esistenza di universi paralleli, aveva come star l'attrice Michelle Yeoh e ha conquistato ben 7 premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film.

Donna Langley, a capo di Universal, aveva commentando l'accordo tra lo studio e i Daniels dichiarando che, avendo realizzato solo due film, avevano solo "scalfito la superficie di ciò di cui sono capaci come cineasti".