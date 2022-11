Jim Carrey voleva realizzare un found footage horror sul set di Scemo e più scemo

A quanto pare Jim Carrey aveva tutte le intenzioni di realizzare un horror in stile found footage direttamente sul set del secondo Scemo e più scemo. Il piano era quello di contattare Daniel Kwan e Daniel Scheinert così da commissionargli la sua idea.

Jim Carrey con Jeff Daniels in una foto dal set di Scemo & + scemo 2

La storia di questo film mai realizzato è emersa nel corso di un recente roundtable con protagonisti degli sceneggiatori ospitata da The Hollywood Reporter. I registi hanno raccontato nel dettaglio l'accaduto: "Nei primi anni della nostra carriera Jim Carrey ci ha contattati. Aveva appena visto Paranormal Activity ed era tipo, 'Ragazzi, è un found footage ed è horror - l'avete visto?' E noi, 'Uh-huh, ne abbiamo sentito parlare. Dove vuoi andare a parare?'", ha cominciato a raccontare Daniel Kwan.

Jim Carrey aveva spiegato loro che alcune sequenze di Scemo & + scemo 2 erano state girate Stanley Hotel in Colorado, dove Stephen King ha avuto l'idea di Shining, rivelando che c'erano stati strani e inquietanti episodi, anche surreali, durante le riprese. Per questa ragione avrebbe voluto che i due registi realizzassero un found footage horror sul set del film: "Mentre stiamo girando voi ragazzi realizzerete un lungometraggio, un video dietro le quinte che lentamente diventerà un film dell'orrore".

I due hanno accettato immediatamente cominciando a ragionare seriamente sulle modalità attraverso cui avrebbero realizzato questa visione, finché non l'hanno presentata al produttore ricevendo un no come risposta. Così l'idea di Jim non ha mai visto la luce.