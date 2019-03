Unicorn Store è il film con cui il premio Oscar Brie Larson ha compiuto il suo esordio alla regia e il trailer condiviso da Netflix mostra le prime anticipazioni riguardanti l'atteso progetto, in arrivo il 5 aprile sulla piattaforma di streaming.

Al centro della trama c'è una pittrice che non ottiene i risultati sperati mentre frequenta la scuola d'arte e si ritrova ad accettare un lavoro in ufficio, decidendo però di inseguire un sogno apparentemente impossibile.

Nel trailer si vede la protagonista ricevere delle pessime valutazioni, entrando in una profonda crisi e decidendo di ricominciare accettando un impiego che non ama. Dopo aver ricevuto uno strano invito, la giovane decide di andare alla ricerca di un po' di magia nella propria vita e decide di "adottare un unicorno.

Nel cast del film, oltre a Brie Larson, ci sono anche Samuel L. Jackson che ha recitato con lei in Captain Marvel, Hamish Linklater, Joan Cusack e Bradleh Whitford. La sceneggiatura di Unicorn Store è firmata da Samantha McIntyre, in passato nel team della comedy Married.