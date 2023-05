Un'estate ai Caraibi su Italia 1: trama e cast del film di stasera con Carlo Buccirosso

Stasera su Italia 1 va in onda Un'estate ai Caraibi: trama e cast dela commedia con Carlo Buccirosso

Stasera, 18 maggio, Italia 1 presenta in prima serata Un'estate ai Caraibi, un film imperdibile per gli appassionati di Carlo Vanzina, che qui riveste il ruolo di regista. La sceneggiatura è stata creata dallo stesso autore in collaborazione con suo fratello, Enrico Vanzina. Trama, cast, curiosità e trailer del film.

Biagio Izzo e Alena Seredova in una scena del film Un'estate ai Caraibi

Un'estate ai Caraibi: Trama

Meridionale, single e ipocondriaco, il bancario Roby scopre da una lastra ai polmoni di essere affetto da un male incurabile: gli resta soltanto un mese di vita e decide di trascorrerlo ai Caraibi. Vincenzo invece è un dentista napoletano sposato con una donna gelosissima che non riesce a frenare comunque le sue scappatelle: Vincenzo ha infatti un'amante bellissima.

Angelo lavora come autista, o sarebbe meglio dire come schiavo, del palazzinaro Remo ed è costretto ad accompagnarlo ai Caraibi. Queste ed altre storie in un'indimenticabile estate da ridere nelle isole più affascinanti del mondo.

Carlo Buccirosso in una scena del film Un'estate ai Caraibi

Un'estate ai Caraibi: Curiosità

Un'estate ai Caraibi è stato distribuito in Italia a partire dal 12 giugno 2009.

Maurizio Mattioli, Enrico Brignano e le bellezze del film Un'estate ai Caraibi

Nel film il personaggio interpretato da Gigi Proietti rivela che il suo declino finanziario è stato causato da un cavallo chiamato Soldatino, che gli era stato consigliato da un individuo di nome Bruno Fioretti, conosciuto come Mandrake. Un omaggio al film Febbre da cavallo.

Carlo Buccirosso e Enrico Bertolino in un'immagine del film Un'estate ai Caraibi

In una scena del film, in cui compare il sosia di Silvio Berlusconi, il personaggio di Anna, interpretato da Alena Šeredová, fa una battuta su Gianluigi Buffon, che all'epoca era il compagno dell'attrice.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Enrico Bertolino e Carlo Vanzina sul set del film Un'estate ai Caraibi

Un'estate ai Caraibi: Interpreti e personaggi