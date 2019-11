Undone: la serie animata rinnovata per una seconda stagione

Undone, l'innovativa serie animata prodotta da Amazon, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione che proseguirà la storia di Alma, il personaggio doppiato nella versione originale dall'attrice Rosa Salazar.

Negli episodi già disponibili su Amazon Prime Video, Alma viene coinvolta in un incidente d'auto quasi mortale e la giovane scopre di avere un nuovo rapporto con il tempo e usa le sue capacità per scoprire la verità legata alla morte del padre.

Nel team vocale di Undone c'erano anche Bob Odenkirk, Angelique Cabral e Constance Marie.

I creatori Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg hanno dichiarato: "Poter condividere Undone è stato meraviglioso e avere degli spettatori è diventato parte dell'esperienza mentre interpretano lo show attraverso la propria percezione della realtà. Siamo elettrizzati dalla notizia che Amazon Studios stia dandoci l'opportunità di continuare a esplorare questo mondo e questi personaggi e non vediamo l'ora di scoprire dove ci porterà la serie, ma visto che il tempo è in un certo senso un costrutto abbiamo già realizzato la seconda stagione e voi la state già vedendo".

La sinossi della serie è la seguente: Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar, Alita: Battle Angel) vive una vita tranquilla fino a quando un incidente quasi fatale le provoca visioni del suo defunto padre, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni il padre le fa scoprire un'abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione mette a dura prova le relazioni di Alma e le persone a lei più vicine cominciano a mettere in discussione il suo equilibrio mentale.

Undone è realizzata facendo uso della tecnica di animazione del rotoscope, un processo che non è mai stato utilizzato in precedenza in una serie. Lo stile unico dell'animazione, sotto la direzione di Hisko Hulsing (Montage of Heck), utilizza una varietà di mezzi, tra cui pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi. Lo studio di animazione Submarine di Amsterdam ha riunito un'incredibile squadra di artisti e pittori provenienti da tutta Europa per dare vita agli elementi di animazione, mentre l'uso del rotoscope è a cura del team esperto, già creatore di A Scanner Darkly, guidato dal co-produttore Craig Staggs alla Minnow Mountain (Torre) di Austin.

La serie - qui potete leggere la nostra recensione di Undone - vede come protagonisti Angelique Cabral, Constance Marie, Siddarth Dhananjay e Daveed Diggs. E vanta guest star come John Corbett, Jeanne Tripplehorn, Sheila Vand e Tyler Posey.

Purdy e Bob-Waksberg sono produttori esecutivi, insieme a Noel Bright (Bojack Horseman), Steven A. Cohen (Bojack Horseman) e Tommy Pallotta (A Scanner Darkly). L'artista e regista olandese Hisko Hulsing è direttore della serie e scenografo.

Undone è prodotto da Amazon Studios e Tornante Productions.