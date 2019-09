Undone, la recensione: L’arte del sogno

Undone: un'immagine della serie

Scriviamo questa recensione di Undone, originale serie tv animata Amazon, con una consapevolezza e una speranza: la prima riguarda la natura particolare di questa produzione che porta la firma di Kate Purdy e Raphael Bob Waksberg, matura, onirica e, quindi, di nicchia; la speranza è di riuscire a convincervi, con questo nostro commento, a dare un'occhiata a questa novità che trovate sul catalogo Prime Video dal 13 settembre. Perché Undone è una serie originale, affascinante e dalla forte impronta artistica, che miscela tecniche diverse per raccontare una storia che trascina nel suo mondo fuori dalla logica e dal tempo, intrappolati nelle visioni della sua protagonista Alma.

La non-linearità dei sogni nella trama di Undone

La storia di Undone ruota infatti attorno alla figura di Alma Winograd Diaz, ragazza semplice, abituata a vivere la sua vita con concretezza, un giorno per volta. Almeno fino a quando non resta coinvolta in un grave incidente d'auto. Da quel momento inizia ad avere visioni del padre defunto che la spinge a servirsi di una sua misteriosa abilità, che le permette di viaggiare attraverso il tempo e lo spazio, per cercare di prevenire la sua morte. Più facile a dirsi che a farsi, perché questa impresa, questo viaggio complesso alla ricerca del proprio passato, mette inevitabilmente alla prova l'equilibrio mentale della ragazza, nonché le precarie relazioni interpersonali con tutti quelli che la circondano che iniziano a preoccuparsi per lei e dubitare del suo comportamento e le sue condizioni.

Dalla realtà al disegno: i personaggi di Undone

Undone: un'immagine della prima stagione

C'è una concreta base di realtà alle spalle dei personaggi della serie di Kate Purdy e Raphael Bob Waksberg, già noti per un'altra serie rivoluzionaria e matura come BoJack Horseman della rivale Netflix: le figure umane sono infatti realizzate e animate con la tecnica della rotoscope animation, ovvero ricalcate su riprese dal vivo per ottenere un effetto realistico. Non è un caso che lo studio di Amsterdam Submarine abbia coinvolto il team responsabile di A Scanner Darkly - Un oscuro scrutare di Richard Linklater per dar vita alle figure animate sulle quali è costruita la storia, ricalcate, appunto, sugli interpreti scelti per dar vita (non solo nel doppiaggio, quindi, ma anche come modello fisico e riferimento recitativo) per i differenti ruoli. È infatti riconoscibile Rosa Salazar (a proposito, qui la nostra intervista a Rosa Salazar su Alita - Angelo della battaglia) come base per le fattezze della protagonista Alma, così come Bob Odenkirk è evidente riferimento per l'altro personaggio chiave della storia, il padre defunto Jacob.

Tra arte e sogno

Un effetto insieme suggestivo e straniante, perfetto per accompagnare la particolare costruzione narrativa di Undone, che ci trascina nella sua deriva onirica, fuori e dentro le visioni della protagonista, con effetti visivi e transizioni che ci portano da un contesto all'altro con fluida discontinuità. Il merito non può che essere degli autori, capaci di tenere ben salde le redini di una storia che avrebbe facilmente potuto disarcionare lo spettatore, con menzione speciale per la solida regia di Hisko Hulsing che riesce a guidarci nel labirinto di visioni e ricordi che è la mente della protagonista. Se l'effetto dal punto di vista narrativo è coinvolgente e intrigante, adeguato a sostenere i presupposti e temi attorno ai quali si sviluppa la storia, l'impatto visivo è assolutamente sorprendente grazie alla fusione di tecniche diverse: se il rotoscopio assicura realismo ai personaggi, per i fondali si è scelto un approccio più pittorico, con una serie di artisti a realizzarli con dipinti a olio su tela. Il risultato non è forse adatto a qualsiasi palato, ma rappresenta un'altra preziosa aggiunta del sempre più ricco catalogo di Prime Video.

Undone: una scena della prima stagione della serie