Uncle Frank, su Prime Video in streaming da oggi

Paul Bettany e Sophia Lillis sono protagonisti del dramedy on the road Uncle Frank, firmato da Alan Ball, disponibile da oggi in streaming su Amazon Prime Video.

Uncle Frank film ambientato nel profondo Sud degli USA negli anni '70, vede un cast che include Steve Zahn, Judy Greer, Stephen Root, Lois Smith e Margo Martindale. Nel 1973, L'adolescente Beth decide di fare una sorpresa allo zio, il solitario Frank, che vive a New York City. Qui la ragazza apprenderà che l'uomo è gay e vive da tempo con il partner Wally (Peter Macdissi). Dopo la morte del padre di Frank, zio e nipote si mettono in viaggio verso Creekville, nella Carolina del Sud, per partecipare al funerale. A loro si unisce anche Wally, che aiuterà Frank a superare un trauma che lo perseguita fin dall'infanzia.

Uncle Frank: Paul Bettany e Sophia Lillis in una scena

Paul Bettany è attualmente impegnato sul set di WandaVision, serie tv Disney+ dove tornerà a indossare i panni di Visione insieme a Elizabeth Olsen, che sarà la sua compagna Scarlet Witch. Sophia Lillis, dopo il successo di It, è protagonista di I Am Not Okay with This, la serie Netflix ispirata alla graphic novel di Charles Forsman che racconta la storia di Sydney, una teenager che affronta i problemi del liceo, della sua famiglia e legati alla sessualità. La situazione potrebbe poi essere complicata a causa di alcuni misteriosi superpoteri...

Uncle Frank è solo una delle tante novità in catalogo a novembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.