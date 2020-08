Unbreakable Kimmy Schmidt vs il Reverendo, su Netflix in streaming da oggi

Unbreakable Kimmy Schmidt torna con uno speciale interattivo dal titolo Kimmy vs Il Reverendo, disponibile da oggi su Netflix in streaming!

Inizia agosto e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un episodio super speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt in cui la protagonista sfida l'acerrimo nemico Il Reverendo: ad arrivare in streaming oggi è la puntata interattiva della amatissima comedy con Ellen Kemper!

La sinossi dello speciale anticipa: "Kimmy Schmidt intraprende la sua più grande avventura. Tre stati! Esplosioni! Un hamburger danzante! E tu, spettatore, potrai decidere come prosegue la storia. Bloccherai il malvagio piano del reverendo in tempo per far arrivare Kimmy in tempo al suo matrimonio? O farai iniziare per sbaglio una guerra contro i robot?". La produzione del progetto in stile Black Mirror: Bandersnatch ha anticipato la presenza di Daniel Radcliffe nel cast ma non ha voluto rivelare i dettagli relativi al personaggio affidato all'ex star di Harry Potter.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo: una foto del film

La sinossi dello speciale di Unbreakable Kimmy Schmidt rivela che gli utenti della piattaforma di streaming aiuteranno la protagonista a vivere un'avventura che la porterà a compiere un viaggio in tre stati diversi e che la vedrà alle prese con esplosioni, hamburger danzanti, problemi e il Reverendo interpretato da Jon Hamm che potrebbe rischiare di non far arrivare Kimmy al suo matrimonio in tempo. Proprio il dettaglio relativo alle nozze del personaggio principale ha spinto i fan a ipotizzare che Radcliffe abbia il ruolo del fidanzato di Kimmy.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo: un'immagine del film

Nel cast dello speciale ci saranno anche Tituss Burgess, Jane Krakowski, Carol Kane, Jon Hamm, Sara Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer e Johnny Knoxville. Lo show, che ha temporaneamente salutato i propri fan con gli episodi della quarta stagione, è stato creato da Tina Fey e Robert Carlock, coinvolti anche come produttori esecutivi insieme a Jeff Richmond, Sam Means, David Miner e Meredith Scardino.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs il Reverendo è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.