Una vita anticipazioni 2 dicembre 2019: Lucia ha dei sospetti su Samuel

Una Vita torna con la puntata di lunedì 2 dicembre 2019 e le anticipazioni parlano di una Carmen sempre più disperata e dei sospetti di Lucia su Samuel.

Le 25 pesetas di Carmen non sono bastate a Javier che pretende dalla donna le chiavi di casa dell'Alday per derubarla, e nel suo squallido piano ha intenzione di coinvolgere anche il figlio Raul.

Samuel intanto, partito per il suo viaggio alla ricerca di opere d'arte da far restaurare a Lucia, è tornato con nuovi quadri. Lucia però nota che sono di fattura recente e che, dunque, non hanno bisogno di alcun restauro. La donna si chiede il motivo di un simile gesto e comincia a sospettare sulle vere intenzioni dell'Alday.

Una vita tornerà domani, lunedì 2 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 1° dicembre, alle 14:30 su Canale 5.