Una vita anticipazioni 1° dicembre 2019: Alicia cerca di corrompere Telmo

Nella puntata di Una Vita, in onda domenica 1° dicembre 2019 su Canale 5, Alicia è stata ormai smascherata da Feliper, per questo tenta di corrompere Telmo: anticipazioni.

Una Vita torna con la puntata di domenica 1° dicembre 2019 e le anticipazioni si stringono intorno alla vicenda che vede coinvolti Telmo, Samuel, Lucia e Alicia.

Padre Telmo, infatti, si presenta a casa di Samuel durante il ricevimento organizzato per Lucia. Sull'altro versante, Felipe ha messo alle strette Alicia facendole molte domande sulle tecniche di restauro, così alla donna non resta che avvertire l'Alday: sono stati scoperti, ragion per cui Alicia dovrà lasciare Acacias.

Carmen, nel frattempo, chiede aiuto a Servante: qualcuno sarà disposto a prestarle denaro? Javier non le lascia scampo e Raul continua a credere a suo padre. Anche Susana e Rosina non vivono una situazione semplice: gli Escalona potrebbero volersi vendicare della morte di Alexis.

Nel frattempo Samuel fa un passo importante verso Lucia: le dice che deve partire alla ricerca di nuove opere d'arte da restaurare così sarà lei in sua assenza a custodire le chiavi di casa. Nonostante tutto, la ragazza è sempre meno convinta della la loro relazione. Alicia sta per lasciare Acacias quando incontra Telmo, gli dice che ha intenzione di vuotare il sacco con Lucia ma a una sola condizione: lui dovrà trascorrere con lei una notte di passione.

Telmo invece, saputo della partenza di Samuel, corre a casa sua per parlare da solo con Lucia.

Una vita tornerà domani, domenica 1° dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.