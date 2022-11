Una star di Squid Game si dice "un po' rattristata" dal grande successo della serie: ecco perché

Dal suo debutto su Netflix Squid Game ha avuto un successo incredibile ed esplosivo in pochissimo tempo, divenendo rapidamente uno dei prodotti di punta del catalogo della piattaforma. La serie coreana d'azione distopica ha conquistato sia il pubblico che la critica, rivitalizzando i drammi internazionali, anche se la premessa è drammatica e familiare: un gruppo di personaggi finanziariamente disperati competere in giochi mortali per avere la possibilità di ottenere un grosso premio in denaro.

Adesso, uno dei protagonisti della serie, Lee Jung-jae, ha parlato di come abbia dei sentimenti contrastanti riguardo Squid Game. Per la sua interpretazione del protagonista Seong Gi-hun (n° 456), l'attore è entrato nella storia ai recenti Emmy Awards, dove ha vinto il premio come Miglior attore protagonista in una serie drammatica. È stata la prima volta che il premio è andato a una serie non in lingua inglese, nonché la prima volta che un interprete asiatico abbia vinto in questa categoria. Ma nonostante il successo, Lee ammette di provare tristezza e amarezza per la popolarità della serie, e preoccupazione per la sua eredità.

Florence Korea Film Fest 2022: l'attore di Squid Game Lee Jung-jae ospite d'onore

In una recente intervista al sito The Guardian, Jujg-jae ha detto di essere felice del successo di Squid Game e dei suoi traguardi come attore, ma allo stesso tempo ha espresso il timore che il messaggio della serie passi in secondo piano. L'interprete parla dei temi della serie, di persone che lottano per vivere in più modi, e sembra chiedersi se questo messaggio si sia perso al seguito di tutti gli elogi e i riconoscimenti.

"Ne sono felice, ovviamente, ma è un sentimento agrodolce. È fantastico che il pubblico consumi contenuti coreani in tutto il mondo, e che li apprezzano. Ma se si pensa ai temi di Squid Game - fino a che punto siamo disposti a spingerci per accumulare ricchezza personale, fino a che punto le persone sono costrette a spingersi - il fatto che abbia avuto risonanza in così tanti spettatori in tutto il mondo è preoccupante. Si ha la sensazione che questa sia la realtà per molte persone a livello globale e questo mi rende estremamente triste."

Inoltre, raccontando la sua esperienza sul set e come ha affrontato la caratterizzazione del suo personaggio, ha aggiunto:

"Dovevamo esprimere le esperienze dei personaggi spinti a questi estremi. Come fare? È stato terribile, più il set del gioco era bello, più sembrava infantile e divertente, più era orribile per i personaggi e quindi per noi attori. Penso a quello che è successo in quello spettacolo, è impossibile non farlo. E mi ha fatto pensare a ciò che non sto facendo. Molti di noi vivono ignari. Mi ha fatto ripensare al mio modo di guardare il mondo, non poteva essere altrimenti".