Una spia tra noi: il trailer italiano della serie con Damian Lewis e Guy Pearce svela l'arrivo su Sky

Svelata la data di uscita italiana su Sky, e in streaming su NOW, della serie di spionaggio inglese Una spia tra noi, che vede protagoniste le star Damian Lewis e Guy Pearce,

Sky ha svelato il trailer italiano di Una spia tra noi, avvincente spy story in arrivo in esclusiva sul network e in streaming su NOW il 17 luglio. Una pagina di storia delicata, il racconto di una grande amicizia, la testimonianza di come le azioni di un singolo possano influire sugli equilibri internazionali. Di questo tratta l'avvincente spy story ambientata in Gran Bretagna durante il periodo della Guerra Fredda.

La serie, ispirata al bestseller del New York Times di Ben Macintyre A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal e creata dal produttore e sceneggiatore di Homeland, Alex Cary, è liberamente ispirata alla storia delle due spie britanniche e amici di vecchia data Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati da Damian Lewis e Guy Pearce.

Di cosa parla Una spia tra noi?

Al centro della miniserie la complessa relazione di Elliott (Lewis), ufficiale dell'intelligence per l'MI6 e il suo caro amico e collega Kim Philby (Pearce) che, nel 1963, decide di disertare in Russia dopo aver lavorato segretamente come doppio agente per il KGB. L'amicizia tra i due protagonisti è la prospettiva attraverso la quale viene raccontato un episodio che influenza ancora oggi i rapporti tra la Russia e l'America. Quella dei due agenti è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Il comportamento di Kim ha avuto conseguenze devastanti non solo sulla sua amicizia con Nicholas ma su delicati equilibri politici e sociali, e ha danneggiato gravemente anche l'intelligence britannica e quella americana.

Nel cast anche Anna Maxwell Martin e Stephen Kunken.