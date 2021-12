Una poltrona per due, Jamie Lee Curtis: "Davvero a Natale mi guardate nuda in tv?"

Jamie Lee Curtis è recentemente venuta a sapere che gli italiani sono soliti guardare Una poltrona per due durante le feste natalizie: 'Mi guardate nuda in tv? Evviva!'.

Lo scorso settembre Jamie Lee Curtis ha conquistato il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera e ha presentato Halloween Kills, tornando a parlare di Una poltrona per due: celebre pellicola del 1983 in cui appare nuda, interpretando il ruolo di una giovane prostituta, al fianco di Dan Aykroyd e Eddie Murphy.

Il film viene trasmesso su Italia Uno la sera della vigilia di Natale da molti anni, motivo per cui è uno dei più popolari film natalizi in Italia. In una celebre scena della pellicola la Curtis appare in topless e, proprio per questo motivo, la giornalista di Repubblica Arianna Finos ha intervistato l'attrice a Venezia, spiegandole questa tradizione.

Dopo aver appreso che il film è una sorta di abitudine natalizia la star ha dichiarato: "Quindi mi mostrano nuda in tv? Evviva. State mantenendo in vita il mio seno dei ventun anni. La bellezza non è stata il centro della mia vita, ci ho giocato per un secondo, era ciò che mi era chiesto. Ma ho fatto un viaggio ben più profondo. E ora sono qui a godermi ogni momento, come la brezza di questa giornata."

Jamie Lee Curtis a proposito del suo premio alla carriera, ha dichiarato: "Mi è difficile pensare a un premio alla carriera, perché è come se il mio percorso professionale fosse chiuso e invece mi sento più creativa che mai, ma ovviamente sono onorata. Se dovessi scegliere tre dei miei film a cui sono più legata direi 'Halloween', 'Un pesce di nome Wanda' e 'True Lies'".