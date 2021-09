Chi è il marito di Anna Valle, Ulisse Lendaro

Il marito di Anna Valle, attrice ed ex modella italiana che interpreta Emma Conti nella nuova serie intitolata Luce dei tuoi occhi, si chiama Ulisse Lendaro: è un noto attore, regista e produttore cinematografico italiano del cui passato non si sa molto, anche a causa della sua riservatezza.

Lendaro è nato l'8 febbraio del 1973 a Vicenza ed è conosciuto, oltre che per la sua relazione con Anna, per essere un volto noto nel mondo dello spettacolo, all'interno del quale ha principalmente ricoperto il ruolo di produttore cinematografico. Ulisse ha studiato Giurisprudenza, è iscritto all'ordine degli avvocati e questo, con il passare degli anni, gli ha permesso di diventare uno dei migliori legali della sua città. In seguito è entrato a far parte nel mondo dello spettacolo, prima come attore e poi come produttore e regista.

Come attore Lendaro è principalmente noto per aver recitato in MissTake, pellicola uscita nel 2007 nella quale ha vestito i panni di una guardia del corpo di nome Manolo. Come regista, invece, è senz'altro degno di nota il film L'età imperfetta, da lui diretto e prodotto, avente come protagonista la moglie.

Lendaro ha sposato la bellissima Anna Valle nel 2008, un anno dopo averla conosciuta, e i due, in pochi mesi, sono diventati genitori di Ginevra e nel 2013 di Leonardo. La Valle stessa ha parlato più volte del loro primo incontro: "È successo al teatro di Vicenza. Ero in scena con 'Le Troiane'. Ho incontrato lì questa persona e da quel momento siamo rimasti insieme. Era venuto a vedere uno spettacolo, una delle ragazze che lavorava, me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo prodotto un film e abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme".