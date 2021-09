Anna Valle e la malattia: quando l'attrice fece chiarezza sulle sue condizioni di salute

Lo scorso anno Anna Valle, in merito alle voci che la vedevano malata di una patologia cronica che giravano online da molto tempo, ha registrato un video messaggio per i suoi fan, rivelando loro tutta la verità sulle sue effettive condizioni di salute.

Sorelle: Anna Valle è tra i protagonisti della fiction di RaiUno

"C'è una notizia falsa che riguarda la mia salute. Si dice che io soffro di una patologia." Ha spiegato l'ex Miss Italia, "Non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente."

La star di Luce dei tuoi occhi, inoltre, ha voluto anche ribadire di non aver mai avuto dei profilo social ufficiali: "Mi trovo qui per chiarire un concetto molto importante, cioè che non posseggo nessun profilo social. Quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è soltanto un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati né in modo ufficiale né in modo ufficioso da me, in nessun modo".

Anna Valle e Luca Barbareschi in una sequenza della terza stagione della serie Nebbie e delitti

Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, un avvocato di Vicenza, ed è madre di Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e di Leonardo, nato il 30 aprile 2013. Da anni l'attrice ed ex modella è impegnata nel sociale ed è testimonial di diverse associazioni tra cui Mission Bambini e Change Onlus.