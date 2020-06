Una notte da leoni e Mr. Chow: quello che non sapete su Ken Jeong

Ken Jeong, star di Una notte da leoni è un medico statunitense di origine sudcoreana, non cinese come Mr. Chow, il personaggio che interpreta nel film di Todd Phillips. L'attore ha smesso di esercitare dal momento in cui è uscita la pellicola che l'ha reso famoso in tutto il mondo. A proposito di Mr. Chow, il suo personaggio nel film, Jeong ha dichiarato: "Leslie è un vero e proprio diavolo e del diavolo non ci si libera mai, è sempre in agguato."

Durante le riprese del film, Tran, la moglie di Ken Jeong, stava combattendo il cancro al seno, il che era difficile per la famiglia visto che Ken stava girando la pellicola a Las Vegas. Bradley Cooper accompagnò Ken a Los Angeles in modo che potesse essere lì per sua moglie. L'attore inoltre invitò la coppia a trascorrere le vacanze con lui e la sua famiglia. Ken a questo proposito ha dichiarato: "Mi ha aiutato nel periodo più difficile della mia vita."

Quarto Character poster per The Hangover

Ken Jeong ha improvvisato la scena in cui salta fuori dal portabagagli nudo. Inizialmente, il suo personaggio doveva essere vestito, ma Ken ha suggerito che, per meri motivi comici, Mr. Chow sarebbe dovuto uscire nudo e di colpo fuori dall'auto. Il regista, Todd Phillips, ha acconsentito dopo una lunga conversazione con l'attore ma ha preteso che Jeong firmasse un documento in cui dichiarasse di essere d'accordo con la scena di nudo.

Ed Helms però ha affermato che il giorno più difficile delle riprese di Una notte da leoni è stato quello relativo alla scena in cui Ken Jeong sperona la macchina dei protagonisti prendendoli d'assalto, a detta di Helms l'attore di origine sudcoreana era a dir poco entusiasta di girare questa sequenza. Ci sono volute molte ore per girare la scena e molti tentativi, Helms ha dichiarato: "Devo ammetterlo, è stato molto doloroso, abbiamo preso molti pugni e calci in faccia, per errore, e mentre venivamo tirati fuori dal finestrino ci siamo feriti le ginocchia e le caviglie, c'era sangue ovunque."