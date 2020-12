Una mamma per amica: di nuovo insieme, da stasera su La5 tornano le Gilmore Girls

Da stasera su La5, alle 21:15, tornano le Gilmore Girls con Una mamma per amica: di nuovo insieme, la stagione revival di Una mamma per amica, arrivata per la prima volta sul piccolo schermo nel 2016.

Una mamma per amica: di nuovo insieme - Le protagoniste Lauren Graham e Alexis Bledel

Si avvicina il Natale e così Mediaset ha deciso di regalare ai suoi telespettatori la prima visione in chiaro del ritorno di una delle serie più amate e mainstream di sempre: saranno con 4 gli appuntamenti domenicali su La5, a partire da oggi, 20 dicembre 2020. Il revival di Una mamma per amica è ambientato dieci anni dopo la conclusione della serie cult originaria e racconta Lorelai, Rory ed Emily Gilmore attraverso quattro stagioni di cambiamento: Winter (il primo episodio, che sarà trasmesso stasera), Spring, Summer, Fall. Dopo il gran finale finale della dramedy - trasmessa nel 2007 e che non soddisfò del tutto i fan -, nel 2015 è stato annunciato un accordo tra Netflix e Warner per la produzione di un sequel diviso in quattro parti di circa 90 minuti ciascuno. Il nuovo progetto è stato curato dagli autori originari della serie, Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, e ha ricevuto il via libera definitivo alla realizzazione nel 2016.

Oltre a Lauren Graham, Kelly Bishop e Alexis Bledel, tutto il cast principale e secondario ha ripreso i propri ruoli (eccetto Edward Herrmann, Richard Gilmore, mancato nel 2014), tra cui le superstar Melissa McCarthy (Mike & Molly, Le amiche della sposa, Copia originale) e Milo Ventimiglia (This Is Us). Inoltre, cameo di Paul Anka e guest come Dan Bucatinsky, Julia Goldani Telles, Peter Krause, Thurston Moore e Kim Gordon dei Sonic Youth.

Nel revival restano i tratti peculiari della serie originale: dialoghi veloci e serrati tra i personaggi, riferimenti alla cultura pop, alla musica, al cinema e uno humour molto particolare, che ha procurato molti consensi al titolo.