Una Macara Ai Fornelli, oggi su Food Network: orario e anticipazioni

Oggi alle 17:30 su Food Network canale 33 torna Una Macara Ai Fornelli, il programma dedicato alla cucina pugliese con Daniela Montinaro. Un omaggio alle ricette, agli ingredienti e alla semplicità di una terra magica come la Puglia.

Chef del ristorante Le Macàre di Alezio, in provincia di Lecce, Daniela è una salentina doc e giramondo alla scoperta di sapori e profumi sempre nuovi. Tra un viaggio gastronomico e l'altro, la cucina è il suo vero regno: in ogni puntata Daniela presenta e reinterpreta tre ricette della tradizione gastronomica pugliese in compagnia di ospiti, amici e conoscenti.

Orecchiette con capocollo e pomodorini, crocchette con cime di rapa, polpette con cicoria e cipolle caramellate, pitteddhe salentine... Questi e tanti altri saranno i piatti protagonisti di questa nuova stagione. Preparatevi ad assaporare nuove ricette della tradizione gastronomica pugliese: qui la magia è tutta nel piatto!

Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.