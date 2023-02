Ivana Vamp con Una Vampata di Gusto da oggi su Food Network: orari e anticipazioni

Ivana Vamp condivide la sua passione per la cucina in Una Vampata di Gusto su Food Network: orari e anticipazioni

Da oggi 15 febbraio ogni mercoledì alle 18:00 su Food Network arriva Una vampata di gusto. Dopo il successo ottenuto nella prima stagione di Drag Race Italia, di cui è stata concorrente, Ivana Vamp è pronta a condividere la sua passione per la cucina nella nuova serie che sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Con il suo stile ironico e la sua personalità esuberante, Ivana Vamp ci svelerà i suoi trucchi in cucina proponendo ricette di gran cuore. Bastano piccoli twist per trasformare i piatti più semplici e conosciuti in veri capolavori di gusto: dalle ricette della tradizione, alla cucina toscana, dai piatti più leggeri, alla cucina etnica, fino alle preparazioni dal tocco vintage e quelle che hanno il sapore di casa. Tutto, in perfetto stile... vamp!

Una vampata di gusto è prodotto da Chef in camicia per Warner Bros Discovery.Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.