Food Network: Pasta, Orto e Fantasia i nuovi episodi da oggi 12 febbraio alle 15:00

Oggi su Food Network torna Pasta, Orto e Fantasia, dalle 15: sul canale 33 de digitale terrestre e in in streaming su Discovery+.

Su Food Network canale 33, dal 12 febbraio ogni domenica alle 15:00, arrivano i nuovi episodi di Pasta, Orto e Fantasia. Nell'orto di Enrica Della Martira ogni stagione è una gran festa con nuove ricette genuine e gustose.

Quando la terra dà buoni frutti, ogni piatto è una garanzia. Lo sa bene Enrica Della Martira, che unisce la passione per la cucina a quella per gli ingredienti freschi attraverso le sue ricette originali a chilometro zero, preparate con i prodotti genuini del suo orto. In questa stagione, Enrica apre nuovamente le porte della sua casa di Firenze e della sua cucina vista giardino per condividere ricette dal sapore invernale a base di pasta fresca e ingredienti di stagione: fagioli, carciofi, finocchi, cavoli, spinaci e porri. Basta un pizzico di freschezza e il gioco è fatto!

Pasta, Orto e Fantasia è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53. Lo speciale sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.