Una famiglia all'improvviso, stasera su canale 5, trama e cast del film con Chris Pine e Michelle Pfeiffer

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Una famiglia all'improvviso: trama, cast e curiosità del film con Chris Pine e Michelle Pfeiffer

Una famiglia all'improvviso il film che Canale 5 manda in onda stasera, 31 maggio, in prima serata. La pellicola, una produzione inglese, è diretta da Alex Kurtzman, lo stesso regista ha firmato la sceneggiatura con Roberto Orci e Jody Lambert. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Chris Pine ed Elizabeth Banks in People Like Us

Una famiglia all'improvviso: Trama

Sam è perseguitato da alcuni creditori ed è costretto a lasciare New York e arriva a Los Angeles per il funerale del padre e scopre di dover consegnare 150.000 dollari in contanti a una sorella alcolista che neppure sapeva di avere. Senza svelare la sua identità, il ragazzo verrà inevitabilmente coinvolto nella vita della donna e di suo figlio Josh, un dodicenne dal carattere difficile.

Michelle Pfeiffer è Lilian in People Like Us

Una famiglia all'improvviso: Curiosità

Una famiglia all'improvviso è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 3 Agosto 2012 distribuito da Eagle Pictures. Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti.

Una famiglia all'improvviso"segna il debutto alla regia di Alex Kurtzman, che è noto principalmente come sceneggiatore di film come Star Trek e The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro.

Chris Pine, Michael Hall D'Addario ed Elizabeth Banks in People Like Us

Il film è basato sulla storia vera della vita di Alex Kurtzman stesso. La trama si ispira alle esperienze personali del regista quando, dopo la morte del padre, scoprì di avere una sorellastra di cui non era mai stato a conoscenza.

Per il ruolo di Frankie, sia Rachel McAdams che Amy Adams sono state prese in considerazione, mentre per interpretare la madre di Sam, inizialmente la produzione aveva pensato a Meryl Streep.

Michael Hall D'Addario ed Elizabeth Banks in People Like Us

Una famiglia all'improvviso: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Critica: Una famiglia all'improvviso è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 53% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 49 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.0 su 10

Chris Pine (di spalle) con Michael Hall D'Addario ed Elizabeth Banks in People Like Us

Una famiglia all'improvviso: Interpreti e personaggi