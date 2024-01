Una bugia per due: clip esclusiva della commedia francese al cinema dal 1 febbraio

Vincent Dedienne e l'attore e regista di Una bugia per due Rudy Milstein al centro di una stralunata scena in farmacia in una clip esclusiva della commedia francese, al cinema dal 1 febbraio.

Si ride della malattia nella clip esclusiva di Una bugia per due, commedia francese diretta e interpretata da Rudy Milstein, al cinema dal 1 febbraio con Officine Ubu. Nel film interpretato anche da Vincent Dedienne, Clémence Poésy e Géraldine Nakache, una diagnosi (errata) di tumore cambierà la vita di un placido avvocato.

Vincent Dedienne interpreta Louis, un avvocato gentile e pacato dal carattere talmente mite dal passare spesso inosservato. I colleghi e i genitori non ne hanno una grande considerazione, e non può nemmeno contare sull'appoggio degli amici... che non ha. Quando, però a Louis viene diagnosticato un cancro, quelli intorno a lui sembrano notare la sua esistenza per la prima volta, e per Louis le opportunità personali e professionali improvvisamente abbondano. Quando lo studio legale presso cui lavora gli chiede di difendere una multinazionale da uno scandalo, questa diventa per Louis l'occasione per farsi finalmente notare. Tutto però ha un prezzo, e Louis sarà costretto a ricorrere a una bugia per ritagliarsi un posto agli occhi degli altri e poter compiere, finalmente, qualcosa di grande.

Nella clip esclusiva intitolata La farmacia, Louis si reca in farmacia accompagnato da un confusionario amico, interpretato da Rudy Milstein, per informarsi sulla chemioterapia da una sconcertata farmacista. Una bugia per due sarà nei cinema italiani distribuito da Officine UBU da giovedì 1 febbraio.