Una boccata d'aria: il trailer della commedia con Aldo Baglio e Lucia Ocone

01 Distribution presenta il trailer di Una boccata d'aria, commedia diretta da Alessio Lauria interpretata da Aldo Baglio, Lucia Ocone, Giovanni Calcagno, Ludovica Martino e Davide Calgaro.

Una boccata d'aria è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, prodotto da Matteo Rovere. Il film, presentato ufficialmente al Taormina Film Fest, uscirà nelle sale il 7 luglio distribuito da 01 Distribution.

Aldo, Giovanni e Giacomo sul set del nuovo film di Natale, Il più bel giorno della nostra vita (FOTO)

Questa la sinossi di Una boccata d'aria: Due fratelli orgogliosi e lontani, un'eredità contesa e un passato che torna a bussare alla porta. Quando viene a sapere della morte di suo padre, con cui non ha rapporti da tanti anni, Salvo (Aldo Baglio) si imbarca in un viaggio nella natia Sicilia. L'obiettivo è convincere suo fratello Lillo a vendere il casale di famiglia per salvare la sua pizzeria sull'orlo del fallimento (un segreto che ha tenuto nascosto perfino a sua moglie e ai suoi figli). Ma il compito sarà tutt'altro che facile, e Salvo sarà costretto a fare i conti con tutte le sue scelte. Una commedia agrodolce sui rapporti familiari e su come non si finisca mai di crescere, anche a cinquant'anni.