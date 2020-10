Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan: la scena hot con Clint Eastwood fu suggerita dalle sue fan

La scena hot di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, con Clint Eastwood, fu introdotta nel copione su suggerimento dalle sue fan asiatiche.

Secondo John Milius, lo sceneggiatore di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, la scena di sesso con la donna asiatica, Sunny, interpretata da Adele Yoshioka, è presente nella sceneggiatura soltanto perché Clint Eastwood ricevette moltissime lettere da parte delle sue fan.

Prima dell'inizio delle riprese lo studio cinematografico venne sommerso da lettere inviate da donne asiatiche che contenevano proposte sessuali, per questo motivo Milius decise di inserire nel copione una scena hot che assecondasse le fantasie delle fan di Eastwood. La Yoshioka è recentemente apparsa anche in Criminal, un film del 2016 con Ryan Reynolds.

Nel 1974 la pellicola venne aspramente criticata quando si scoprì che la scena in cui la prostituta viene uccisa aveva presumibilmente ispirato i famigerati omicidi Hi-Fi: i due assassini che credevano che il metodo sarebbe stato efficiente come viene mostrato nel film.

A proposito di Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, Gary Crowdus ha scritto in Cinéaste: "Ci rimane la rassicurante certezza che quando avremo bisogno di lui Harry sarà lì a proteggerci, certo può fare un po' il cascamorto con Sunny ma almeno spara alle persone giuste. Il problema, tuttavia, quello che il film solleva ma non risolve mai, è chi determina la definizione di persone 'giuste'?"