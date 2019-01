Un valzer tra gli scaffali, in esclusiva il poster italiano del film di Thomas Stuber

Patrizio Marino

Un valzer tra gli scaffali di Thomas Stuber sarà distribuito in Italia dal 14 febbraio da Satine film che porta nel nostro paese un film che ha colpito il cuore del pubblico e della critica internazionale.

Ecco la trama di Un valzer tra gli scaffali: Le luci di un grande supermercato alla periferia di una cittadina della Germania Est si accendono e, sulle note di Sul Bel Danubio Blu, i carrelli per le movimentazioni delle merci volteggiano come abili danzatori in un valzer tra i corridoi. Un' immagine onirica ed evocativa che sembra contrastare con la monotona quotidianità di questo luogo, popolato di gente, lavoratori o clienti, unicamente impegnata a riempire o a svuotare interi bancali di merci. Eppure, in questo microcosmo di vite scandite da una banale e impassibile regolarità, si cela una profonda umanità: storie di solitudini e malinconie, ma anche di emozioni e di complicità, animano la vita tra i corridoi creando l'illusione, tra i lavoratori, di essere parte di un'unica, grande famiglia.Il nuovo arrivato Christian, timido e riservato scaffalista notturno, non resta insensibile a questa atmosfera e presto finisce per considerare il supermercato come fosse la sua vera casa. Ma, soprattutto, Christian non resta insensibile a lei, la Marion ai dolciumi che lo ha folgorato al primo sguardo e che, tra un incontro e l'altro alla macchinetta del caffè, cerca teneramente di conquistare.

Tratto da un racconto di Clemens Meyer e interpretato da Franz Rogowski e Sandra Hüller, Un valzer fra gli scaffali è stato presentato con successo all'ultima edizione del Festival di Berlino, dove ha ricevuto il Premio della Giuria Ecumenica e Premio Guild delle Giurie indipendenti, e ha incantato la giuria dei giovani del Napoli Film Festival vincendo il Vesuvio Award come miglior film.

Oggi vi presentiamo in esclusiva il poster italiano di Un valzer tra gli scaffali la pellicola perfetta per San Valentino che The Hollywood Reporter ha definito "un film commovente toccante, sorprendente e intelligente".