Un Posto al Sole su Rai 3: anticipazioni delle trame per le puntate dal 1° al 5 aprile 2024

Ecco le trame delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 alle 20:50. Le anticipazioni ci svelano cosa succederà nella settimana che va dal 1° al 5 aprile 2024. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì.

Un posto al Sole: anticipazioni della settimana

Nuova settimana per i protagonisti di Un posto al sole: Michele e Silvia sono preoccupati per Otello. Clara vuole interrompere la gravidanza. Silvia cerca di dimenticare Michele. Eduardo diventa collaboratore di giustizia. Marina e Ferri hanno idee diverse sulla gestione del rapporto con Diego.

Lunedì 1° aprile: Un pesce d'aprile e sorprese Pasqua

Preoccupati per Otello che non risponde al telefono, Michele e Silvia vanno insieme a Indica per vedere se stia bene, ma ad attenderli ci sarà qualcosa di ben più inaspettato di quello che credevano.

Viola è dispiaciuta di non passare la Pasquetta con Damiano, che è a casa con Rosa e Manuel. Raffaele con la complicità di Bianca e Jimmy, prepara un pesce d'aprile ai danni del povero Renato, ma riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni.

Martedì 2 aprile: Conflitti e rimorsi

Dopo un intenso momento di vicinanza, sia Michele che Silvia saranno in grande difficoltà; ma mentre lui vorrebbe far luce su quello che è successo, Silvia sembra più propensa a rimuovere l'accaduto.

Alberto è compiaciuto all'idea che Clara sia in procinto di interrompere la gravidanza, Giulia si offrirà di stare accanto alla ragazza in un momento così difficile.

Un posto al sole: Eduardo decide di collaborare con la giustizia

Mercoledì 3 aprile: Decisioni cruciali per Clara

Proprio mentre Clara sta decidendo il futuro della sua gravidanza, Eduardo matura una scelta del tutto inaspettata. Provando a soffocare i sentimenti per Michele, Silvia si rifugia nella confortante quotidianità con Giancarlo.

Una presenza ingombrante accresce l'insofferenza di Guido nei confronti di Mariella.

Giovedì 4 aprile: Edoardo spiega a Damiano la sua decisione

Silvia e Michele cercano di elaborare quanto accaduto tra loro, Rossella torna da Barcellona. Eduardo spiega a Damiano i motivi che lo hanno convinto a voler collaborare con le autorità: ma il suo sarà un pentimento sincero?

Complice l'intromissione di Bice, Guido continua ad essere molto freddo con Mariella, tanto che la donna verrà sfiorata da un inquietante timore.

Un posto al sole: Clara sta per prendere una decisione importante

Venerdì 5 aprile: Tra Guido e Mariella è tutto finito?

Tornata a Napoli. Rossella dovrà gestire il difficile ritorno in ospedale lavorando gomito a gomito con Riccardo. Nunzio intanto cerca il sostegno di un'amica ma un incontro imprevisto potrebbe riportare a galla uno sgradevole ricordo.

In attesa del rientro a Napoli di Ida, Marina, strategica, prova a ricucire il rapporto con Diego, ma Ferri non sembra d'accordo con la sua iniziativa. L'intervento inopportuno di Bice nella tensione tra Guido e Mariella darà il colpo di grazia alla loro crisi coniugale.

Dove vedere Un Posto al Sole

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3. Come sempre si potrà seguire la soap in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.