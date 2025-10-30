Un Posto al Sole, anticipazioni 31 ottobre: Damiano ferma la vendetta di Eduardo

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20.50. Nell' episodio di venerdì 31 ottobre Viola tornerà a Milano, mentre Eduardo verrà fermato in tempo prima di compromettersi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo è stato di nuovo provocato dai soliti teppistelli, che non si sono fatti scrupoli anche quando era in compagnia di sua figlia. Il fratello di Rosa sta vivendo un momento difficile, alle prese con l'incertezza lavorativa e l'esito del processo: nonostante abbia cercato di essere paziente, ora Eduardo è al limite.

Nel frattempo, Marina si è accorta che Vinicio è di nuovo caduto nella dipendenza: la Giordano si è messa perciò alla ricerca delle prove, venendo in possesso di foto che confermano i suoi sospetti. Foto che, ovviamente, non si farà scrupolo di utilizzare.

Anticipazioni 31 ottobre: Damiano ferma la vendetta di Eduardo

Damiano Un posto al sole

Viola parte per Milano. La relazione con Damiano è ormai finita, crollata tra la vicinanza dell'insegnante all'ex marito Eugenio e la nuova intesa tra Damiano e Rosa.

Proprio Damiano fermerà all'ultimo momento Eduardo, proprio quando stava per vendicarsi di Peppe. Ad avvisare il poliziotto sarà Rosa, molto preoccupata per Sabbiese; per fortuna, Damiano arriverà appena in tempo per impedire ad Eduardo di fare qualcosa di cui, sicuramente, poi si sarebbe pentito.

Nel frattempo Rosa e Damiano si avvicinano sempre di più, cosa che ormai non è più un mistero: anche gli altri se ne accorgono, a Palazzo Palladini la loro complicità non è certo un mistero. Da quel bacio prima delle vacanze infatti, i due ex non sono più stati gli stessi. Silvia e Michele tornano a Napoli, ma il giornalista rischia di infrangere la promessa fatta alla moglie. Infine, Roberto e Irene si avvicinano alla festa di Halloween: che ci siano nuovi sviluppi amorosi in arrivo?