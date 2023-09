Un Posto al Sole: anticipazioni dal 18 al 22 settembre 2023: Viola continua a sospettare di Damiano

Ecco le anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate in onda su Rai 3 dal 18 al 22 settembre 2023

Ecco le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda su Rai 3 alle 20:50 dal 18 al 22 settembre 2023. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 27esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire Un posto al sole in live streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile riguardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 18 settembre: faccia a faccia tra Guido e Massaro

Dopo essersi riconciliato con Marina, Ferri deve decidere come affrontare Lara che, nel frattempo, deve trovare un modo per limitare i danni. Micaela sembra non essere del tutto insensibile al fascino di Costabile. Otello è in ansia per le sorti della sua "bambina", Guido affronta Massaro in un sanguigno confronto.

Episodio di martedì 19 settembre: ancora problemi per Guido e Mariella

Roberto e Marina sono sempre più convinti di tenere Tommy con loro, Lara dovrà far ricorso a tutte le sue risorse per tirarsi fuori dai guai. Ma la situazione le sfuggirà di mano. Nonostante il proposito di frequentare meno Bice e Sergio, Guido e Mariella si troveranno coinvolti nell'ennesima sceneggiata. Un astuto stratagemma di Micaela riuscirà a convincere Manuela ad abbandonare lo studio almeno per una sera.

Mercoledì 20 settembre: La decisione di Luca e la testardaggine di Lara

Roberto decide di cercare Tommaso senza coinvolgere la polizia, Lara non si rassegna ad uscire per sempre dalla vita di Ferri. La sofferenza di Giulia per l'aggravamento delle condizioni di Bricca spinge Luca a prendere una difficile decisione. Desiderosa di vendicarsi dei tradimenti di Sergio, Bice chiede aiuto a Mariella finendo per portare scompiglio anche nella vita coniugale dell'amica.

Giovedì 21 settembre: Viola non ha capito nulla su Damiano

Viola continua a trattare Damiano con freddezza, convinta che il poliziotto si sia fatto corrompere da Eduardo e non immagina che l'uomo potrebbe essere esposto a notevoli rischi. Luca ha preso una sofferta decisione per non imporre a Giulia le sue condizioni di salute.

Venerdì 22 settembre: nuovi guadagni per Giulia

Alberto continua a corteggiare Diana, ormai sempre più convinto di non esserle indifferente. La donna, però, sembra avere ben altre mire. Viola non riesce ad accettare che Damiano possa essere colluso con la Camorra. Rosa farà una sorprendente scoperta. Giulia, intanto, grazie all'aiuto di Niko, sembra aver trovato il modo di ottenere qualche guadagno extra con la Terrazza.