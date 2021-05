Un passo dal cielo 6, ultima puntata stasera su Rai1 e RaiPlay: la trama di Lacrime nella pioggia

Stasera su Rai1 alle 21:25 torna Un passo dal cielo 6, la fiction con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello, arrivata all'ultima puntata di stagione - visibile anche in streaming in contemporanea su RaiPlay insieme agli episodi precedenti.

Nella trama dell'appuntamento odierno di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani - intitolato Lacrime nella pioggia - scopriamo che dalle indagini che il commissario Nappi ha portato avanti in questi mesi e in seguito alle quali si è trovato ad indagare coinvolgendo anche sua sorella Manuela, sono emersi particolari preoccupanti relativi alla morte di Emma.

Dopo aver raccolto alcune prove che potrebbero confermare quello che è sempre stato il timore di Francesco, Vincenzo aveva provato a nascondere le sue ricerche, ma Francesco scopre tutto e si sente tradito, nonostante l'altro cerchi di fargli capire che il suo intento era quello di non arrecare altro dolore finché non fosse stato sicuro di avere in mano delle prove concrete.

Manuela, dal canto suo, era da sempre combattuta all'idea di dover nascondere un segreto così ingombrante a colui che tante volte l'aveva aiutata e che l'aveva spronata a dare il meglio di sé per seguire i sogni. I due fratelli provano ad ogni modo a stargli vicino, impedendogli di cedere alla collera e alla vendetta e portandolo per mano verso un nuovo inizio.

Nel cast, oltre alle conferme, come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell'immancabile Huber, e alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, anche tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un'aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.