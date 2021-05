Un padre: Kevin Hart nel trailer e poster del film Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer e poster di Un padre, film che vede Kevin Hart nei panni di un vedovo impegnato a crescere da solo la figlia piccola dopo che la moglie è morta di parto.

"Sono un genitore e non so cosa sto facendo" esclama Matthew, il protagonista, a un gruppo di neogenitori. "Ho bisogno d'aiuto."

Nel trailer vediamo Matthew impegnato a crescere da solo la piccola Maddy, mentre lotta per farle avere tutto ciò di cui la piccola ha bisogno.

"Se potessi avere un solo genitore, vorrei che avessi avuto tua madre" le dice mentre lei dorme. "Sarebbe stata più brava. La mamma era la migliore."

Un padre è basato sul memoir di Matthew Logelin del 2011 Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love, in cui lo scrittore ha raccontato il dolore e la difficoltà di essere un padre single dopo la morte inaspettata della moglie, Liz Logelin, 27 ore dopo la nascita della figlia.

Nel cast troviamo Alfre Woodard nel ruolo di Mary, suocera di Matthew, Lil Rey Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan, Melody Hurd e Paul Reiser.

Un padre sarà disponibile su Netflix il 18 giugno.