Secondo Seth MacFarlane, regista di Un milione di modi per morire nel West, Charlize Theron "era pelata come Vin Diesel" durante le riprese del film.

Un milione di modi per morire nel West è un film del 2014 diretto ed interpretato da Seth MacFarlane: secondo quest'ultimo Charlize Theron "era pelata come Vin Diesel" e per girare la pellicola ha dovuto indossare una parrucca poiché era rasata per aver girato poco prima il film Mad Max: Fury Road.

Un milione di modi per morire nel West: Charlize Theron nel ruolo di Anna in una scena del film

Durante un'intervista del New York Times la Theron ha dichiarato: "Quando ho letto per la prima volta il copione di Seth mi sono alzata, mi sono lavata i capelli e mi sono preparata per la riunione. E allora non avevo i capelli, ma li lavavo lo stesso."

Al che MacFarlane, noto per essere il creatore (e doppiatore di molti personaggi) della serie animata I Griffin, ha prontamente risposto: "La prima volta che la incontrai le dissi subito: 'Mi dispiace molto, signor Vin Diesel ma dovrei incontrarmi con Charlize Theron oggi'".

Charlize Theron in una scena di Un milione di modi per morire nel West con Seth MacFarlane

Rotten Tomatoes ha assegnato al film una valutazione del 33% sulla base di 207 recensioni, con un punteggio medio di 4,86 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Anche se regala alcune risate e vanta un cast di talento, tra cui l'incredibile Charlize Theron, Un milione di modi per morire nel West di Seth MacFarlane è un film piuttosto deludente."