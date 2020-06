Un italiano in America: il film di e con Alberto Sordi stasera su Rai3

Stasera su Rai3, alle 21:45, va in onda Un italiano in America, film di e con Alberto Sordi, omaggio della rete RAI al grande attore per i 100 anni dalla nascita.

Giuseppe (Alberto Sordi), un benzinaio, non vede il padre (Vittorio De Sica), emigrato in America, da trent'anni. All'improvviso il padre chiede di incontrarlo in una trasmissione televisiva. Giuseppe parte e porta con sè speranze di ricchezza e di un rinnovato affetto. Ma il padre, che si presenta come ricco imprenditore, è in realtà pieno di debiti e Giuseppe si ritrova davanti ad una pompa di benzina... aldilà dell'Atlantico.

Un italiano in America è solo uno dei tanti omaggi che i canali RAI dedicano ad Alberto Sordi a 100 anni dalla nascita (anche se il compleanno effettivo è il 15 giugno). Stasera su Rai1, in seconda serata, andrà in onda Un italiano come noi, documentario di Silvio Governi sulla vita e la carriera di Sordi, con interviste a Ettore Scola, Gigi Magni, Carlo Verdone e Giovanna Ralli, tra gli altri.