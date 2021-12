Un eroe, clip esclusiva del film di Asghar Farhadi

Un eroe, di cui vi presentiamo una video clip esclusiva, è il nuovo film del regista iraniano Asghar Farhadi. La pellicola, presentata alla 74ª edizione del Festival di Cannes, arriverà in sala il 3 gennaio distribuito da Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.

Nella clip che potete vedere sopra, Rahim incontra una donna a cui mostra con orgoglio la barba, "ti piace?" le chiede e lei di rimando "si, non la tagliare". Poi, dopo che lei gli ha spiegato che ha indossato lo chador per nascondere la borsa, Rahim mette in moto la Mazda e i due si allontanano.

Nella sinossi ufficiale del film scopriamo che Rahim è in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Approfittando di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia versandogli una parte della somma dovuta. Ma le cose non vanno secondo i piani

Un eroe di Asghar Farhadi, designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI, già vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2021, rappresenterà l'Iran agli Oscar 2022 e, insieme a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, è entrato nella short list dei 15 film migliori film internazionali.

Asghar Farhadi, vincitore di 2 premi Oscar nella sezione Miglior Film Straniero per Una separazione e per Il Cliente, qui anche sceneggiatore e co-produttore, torna con una nuova storia ambientata nel suo paese, l'Iran, di cui racconta le contraddittorie dinamiche sociali. A proposito del suo nuovo lungometraggio Farhadi ha detto "Mi è capitato spesso di leggere nei giornali storie come questa. Storie di persone comuni diventate improvvisamente famose per aver compiuto un gesto altruistico. Queste vicende hanno tutte qualcosa in comune. Il film non trae spunto da uno specifico fatto di cronaca, ma quando l'ho scritto avevo in mente questo genere di storie".

Nel cast del film troviamo Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh e Fereshteh Sadrorafaii. Un eroe è prodotto da Memento Production e Asghar Farhadi Production e sarà nelle sale italiane a partire dal 3 gennaio grazie a Lucky Red in associazione con 3 Marys Entertainment.