Un colpo all'italiana: la Collector's Edition 55° Anniversario 4K UHD + Blu-ray è ora in sconto su Amazon

Uscito nel 1969, Un colpo all'italiana (The Italian Job, in originale) è diventato un film di culto, influenzando la cultura popolare per decenni. Stiamo parlando di una pellicola che ha definito l'immagine delle rapine in stile "heist movie" con il suo mix di azione, umorismo britannico e un tocco di eleganza. La sequenza finale con le Mini Cooper che sfrecciano per le strade di Torino è diventata iconica, tanto da ispirare pubblicità, videogiochi e persino un remake nel 2003. Il film ha anche contribuito a rafforzare l'appeal di attori come Michael Caine e ha lasciato un'impronta duratura nel modo in cui il pubblico percepisce i film di rapina, grazie alla combinazione di ironia, stile e ritmo serrato.

Da un impatto del genere, vogliamo segnalarvi che su Amazon, è attualmente possibile trovare la Collector's Edition 55° Anniversario 4K UHD + Blu-ray di Un Colpo all'italiana in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo la segnalazione, questa edizione è disponibile a 26,63€, con uno sconto del 33% sul prezzo mediano indicato (39,63€) e del 10% sul prezzo più basso recente. Se interessati all'acquisto, o ad avere qualche informazione in più, passate dal box qui sotto, o cliccate su questo indirizzo. L'edizione del film in questione, contiene alcuni gadget ed elementi unici e perfetti per i fan della pellicola. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo.

Di cosa parla Un colpo all'italiana?

Un colpo all'italiana segue Charlie Croker, un ladro inglese appena uscito di prigione, che pianifica un audace furto di lingotti d'oro a Torino. Con l'aiuto di una squadra di esperti criminali e di un ex boss della mala, Mr. Bridger, Charlie organizza un ingegnoso piano che prevede di creare un colossale ingorgo nel traffico per confondere la polizia e fuggire con l'oro. Il film culmina in una spettacolare fuga attraverso le strade della città, con le Mini Cooper che diventano protagoniste della rocambolesca impresa.

Un colpo all'italiana: tutti i segreti della Collector's Edition in 4K per il 55° anniversario

