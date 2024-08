Un colpo all'italiana: tutti i segreti della Collector's Edition in 4K per il 55° anniversario

Grazie a Plaion, il grande classico di azione del 1969 con Michael Caine è disponibile in una ricca Collector's Edition con il film in 4K UHD, numerosi gadget sfiziosi e tantissimi extra.

Per festeggiare il suo 55° anniversario, Un colpo all'italiana - The Italian Job è arrivato per la prima volta in 4K UHD grazie a Plaion Pictures. L'occasione per ammirare come mai era stata vista prima, la commedia di azione divenuta un classico imperdibile, che nel 2003 ha ispirato un remake con Mark Wahlberg. Nel film del 1969 Michael Caine interpreta Charlie Croker, un uomo che appena uscito di galera organizza un incredibile e ingegnoso piano per realizzare il colpo del secolo.

Una spettacolare sequenza ad alta tensione di Un colpo all'italiana

Stampato nella memoria per le incredibile scene di azione e le sequenze di inseguimento per le vie di Torino, con tre Mini Cooper molto speciali a cercare di seminare la polizia, Un colpo all'italiana ha ricevuto per il suo anniversario un trattamento di lusso con una Collector's Edition da primato, che oltre ai due dischi con il film in 4K e blu-ray è ricca di preziosi gadget e di contenuti speciali.

Quanti gadget! Dalla locandina alle card, dagli adesivi a un "lingotto d'oro"

La cover della Collector's Edition di Un colpo all'italiana

E partiamo proprio dalle caratteristiche della Collector's Edition di Un colpo all'italiana, che si presenta con una confezione slipcase rigida di cartone e molto spessa, che oltre all'amaray con i due dischi e il film in 4K UHD e blu-ray, contiene come detto tanti sfiziosi gadget che faranno la gioia dei collezionisti, tutti riposti all'interno di una scatolina di cartone.

La Collector's Edition di Un colpo all'italiana con i vari gadget

All'interno della scatolina c'è innanzitutto la locandina del film stampata sui due lati, da un lato quella originale in inglese e dall'altra quella italiana. Troviamo poi 6 card in stile anni '60 con immagini di scena e citazioni del film (in lingua inglese). All'interno c'è spazio anche per un suggestivo "Lingotto d'oro" su cartoncino rigido con rilievo, ma non è finita qui: troviamo infatti la riproduzione delle note di produzione del 1969 e infine alcuni adesivi da collezione.

Un'incredibile scena con la fuga delle Mini Cooper

Il video 4K: gran dettaglio, qualche perplessità sulla color correction

Michael Caine impegnato alla guida

Ma oltre ai gadget, l'attesa era tutta per ammirare il video in 4K, con master completamente restaurato da Paramount. Diciamo che se il dettaglio presenta un netto e deciso passo avanti, e il quadro oltre che pulito è molto nitido al netto della grana originale, a destare qualche perplessità è la parte cromatica: ci sono alcuni colori che non sembrano proprio naturali ma soprattutto un po' alterati rispetto a quanto ricordavamo, con blu deviati verso il ciano e bianchi tendenti talvolta al grigio o all'argento. Insomma un color correction non esmeplare. Peccato perché per il resto davvero il film non si è mai visto così bene, con un'ottima stabilità delle immagini e anche un notevole senso di profondità.

Per la polizia l'inseguimento finisce decisamente male

The Italian Job: audio solo discreto per l'italiano, più convincente l'inglese

Tony Beckley assieme a Michale Caine, l'ideatore del grande colpo

Sul fronte audio per l'italiano bisogna accontentarsi di un Dolby Digital 2.0 dual mono datato, che mostra tutti i limiti del caso in termini di spazialità e dinamica, con dialoghi tra l'altro un po' ovattati, ma nel complesso di qualità accettabile. Decisamente più coinvolgente e di maggior impatto il Dolby TrueHD 5.1 inglese, che sempre tenendo conto del fatto che si tratta di un film di 55 anni fa, regala una discreta profondità sonora e una soddisfacente spazialità, con dialoghi dal buon timbro.

Il colpo crea un gigantesco ingorgo nelle vie e nelle piazze di Torino

Un ottimo reparto extra: due ore di materiale e due commenti audio

In Un colpo all'italiana c'è anche Benny Hill

Ottimo il reparto extra, dove troviamo innanzitutto due commenti audio, il primo dello sceneggiatore Troy Kennedy Martin e di Mathew Field, autore di "The Making of The Italian Job", il secondo del produttore Michael Deeley e ancora di Matthew Field. Ecco poi il pezzo forte del reparto, ovvero Una Società Auto-Conservatrice: la nascita di Un colpo all'italiana, un lungo documentario di 87 minuti che attraverso filmati e interviste a cast e troupe, esplora la produzione, le riprese, la promozione, l'accoglienza e il fascino senza tempo del film.

Riusciranno Michael Caine e la sua banda a salvare il bottino?

Per la precisione il documentario è diviso nele seguenti sezioni: Introduzione, L'inizio, Il regista, Il casting, Preproduzione, le riprese del film, La fuga, Sull'orlo del precipizio, Post produzione e 40 anni dopo. A seguire Mini Avventure (18 minuti) sulla storia della Mini Cooper e il suo eterno fascino, nonché sul suo ruolo in alcune sequenze chiave del film. Poi un video musicale (4') e in chiusura una scena eliminata (2') con commento opzionale di Matthew Field, il trailer cinematografico e quello per il 30° anniversario.