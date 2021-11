Un castello per Natale, su Netflix in streaming da oggi

Un castello per Natale, il film diretto da Mary Lambert con Cary Elwes e Brooke Shields, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 26 novembre 2021!

Un castello per Natale, il film diretto da Mary Lambert con Cary Elwes e Brooke Shields, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 26 novembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

La scrittrice americana Sophie giunge in Scozia per acquisire la proprietà di un antico maniero: è attratta dall'idea di trovare le tipiche località descritte dalla letteratura e non vede l'ora di concludere, ma non può immaginare di dover affrontare un ostacolo davvero coriaceo. Questo imprevisto è rappresentato proprio dall'attuale proprietario del castello, Myles, un duca d'altri tempi che non avrebbe affatto intenzione di cedere ma, se mai dovesse farlo, soltanto a uno scozzese, e benché mai a un non europeo...

Un castello per Natale: Brooke Shields e Cary Elwes in un'immagine

Per Sophie sembra non vi sia molto da poter fare, nonostante l'entusiasmo iniziale, ma il suo carattere è granitico e non si arrenderà certo facilmente. Conoscendosi meglio, forse, potranno trovare un valido compromesso.