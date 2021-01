Un boss sotto stress: quando Robert De Niro dovette sforzarsi di non ridere durante una scena

Robert De Niro fu costretto a sforzarsi per non scoppiare a ridere durante una divertente sequenza di Un boss sotto stress.

Durante la sequenza di Un boss sotto stress in cui il dottor Sobel, interpretato da Billy Crystal, testa lo stato catatonico di Robert De Niro, nei panni di Paul Vitti, quest'ultimo fu costretto a sforzarsi per non scoppiare a ridere.

Nella scena in questione Crystal fa molti rumori con la bocca e gesti strani per far ridere Paul al fine di smascherare il boss e la sua fasulla catatonia, cosa che, ovviamente, non accade durante le sequenze della pellicola.

D'altro canto, contrariamente a ciò che vediamo sullo schermo, De Niro dichiarò in un'intervista che fu davvero difficile per lui rimanere serio mentre Crystal faceva tutte quelle facce e quei suoni divertenti.

Su Rotten Tomatoes Un boss sotto stress ha un indice di gradimento del 27% sulla base di 150 recensioni, con una valutazione media di 4,8 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Si fanno alcune risate qua e là ma questo sequel disordinato non è all'altezza del film originale".