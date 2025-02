Un altro piccolo favore: svelata la data di uscita del sequel con Blake Lively e Anna Kendrick

Prime Video ha svelato la data di uscita del film Un altro piccolo favore, il sequel prodotto da Amazon MGM Studios con star Blake Lively e Anna Kendrick: l'appuntamento in streaming è stato fissato all'1° maggio.

La commedia diretta da Paul Feig sarà presentata in anteprima mondiale il 7 marzo, come film di apertura dell'edizione 2025 Southy by Southwest (SXSW) Conference and Festivals in programma nella città di Austin, in Texas.

L'annuncio del debutto del sequel

Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios, ha dichiarato: "In Un altro piccolo favore, Paul Feig ha realizzato ancora una volta il mix perfetto tra mistero, ironia e colpi di scena inaspettati. Il cast, guidato dalle straordinarie Blake Lively e Anna Kendrick, dà vita ad una sceneggiatura che porterà il sequel verso nuove vette. Siamo molto grati della collaborazione con Paul, Blake, Anna e con tutto il cast e il team creativo. Non potremmo essere più felici di condividere il prossimo capitolo di questa saga con il caloroso pubblico del SXSW e, infine, con i nostri spettatori Prime Video in tutto il mondo".

Feig ha aggiunto: "Non potrei essere più entusiasta di tornare al mio festival preferito al mondo, dove abbiamo presentato con successo Le amiche della sposa e Spy, e non so esprimere quanto mi senta onorato che il nostro sia il film d'apertura. Ho sempre evitato di fare sequel dei miei film, ma questi personaggi erano troppo divertenti per non essere riproposti. Quindi, poter vedere il nostro film con il grande pubblico del SXSW, insieme ad Anna, Blake, Henry, Andrew, Michele, Elizabeth, Alex, è sicuramente un desiderio della mia bucket list che potrò spuntare il 7 marzo...così in cima alla lista sposterò 'suonare la batteria nella band di Dwight Yoakam'".

Il poster del film

I dettagli del sequel

Il sequel è diretto da Feig, coinvolto anche come produttore insieme a Laura Fischer, Jennifer Booth, Jessica Sharzer e Marco Valerio Pugini.

La sceneggiatura è firmata da Sharzer e Laeta Kalogridis.

Nel cast, oltre a Kendrick e Lively, ci sono anche Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Elizabeth Perkins, Michele Morrone, Alex Newell, con Henry Golding e Allison Janney.

La sinossi ufficiale anticipa: Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively) si ritroveranno in Italia, nella splendida isola di Capri, per lo stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d'affari italiano. Insieme agli affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti per un matrimonio che avrà più svolte sorprendenti e mozzafiato di quelle che punteggiano la strada che da Marina Grande porta alla piazzetta di Capri.