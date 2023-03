Un altro Domani: anticipazioni delle trame dal 27 al 31 marzo 2023

Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate dal 27 marzo al 31 marzo 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5

Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dal 27 marzo al 31 marzo 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote in due epoche differenti.

La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra.

Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Lunedì 27 marzo

Julia è stupita dalla proposta di Sergio di tornare insieme e rifiuta, ma Sergio fa una scenata. A casa di Patricia è tutto pronto per la veglia, ma Linda, quando arriva, annuncia che Amanda, la madre di Alicia, non parteciperà. La donna è infatti convinta che la figlia sia stata uccisa e che l'assassino sia presente all'incontro. Enoa dice a Kiros di non volersi più sposare, visto che non sono innamorati l'uno dell'altra.

Martedì 28 marzo

Tirso si bacia di nuovo con Olga, ma stavolta Erik assiste alla scena, scappa via infuriato e finisce per caso alla festa dei veterani dove rompe il prezioso giradischi di Mario.

Mercoledì 29 marzo

Dopo aver assistito al bacio tra Tirso e Olga, Erik, che ha assistito alla scena, rompe il giradischi di Mario. Lui va su tutte le furie perché l'oggetto è un prezioso cimelio della sua famiglia. Enoa informa Patricia e Francisco dell'annullamento delle nozze con Kiros.

Giovedì 30 marzo

Francisco reagisce aggressivamente alla notizia dell'annullamento delle nozze di Enoa con Kiros. Patricia, invece, appare comprensiva e sembra prenderla con filosofia. Sergio comunica a Julia che sono ancora sposati perché non ha mai portato i documenti del divorzio in tribunale.

Venerdì 31 marzo

Sergio comunica a Julia di pretendere metà della bottega, inoltre recensisce negativamente l'hotel di Tirso per vendicarsi di Julia. Diana incontra Sergio nella bottega per esortarlo a rinunciare alla guerra in cui si è imbarcato e guardare al futuro.

Potete trovare il video riassunto delle trame della settimana dal 27 marzo al 31 marzo 2023 nella clip caricata da Mediaset Infinity