UltraPop Festival, The Last Dance protagonista in diretta su Twitch

L'UltraPop Festival inizia oggi in streaming e tra gli argomenti più chiacchierati c'è The Last Dance, la serie tv su Michael Jordan che ha appassionato tutti i fan!

La docu-serie The Last Dance arriva oggi su UltraPop Festival dopo aver fatto come Michael Jordan: è partita dallo sport per andare oltre lo sport, sfociando nell'immaginario collettivo grazie a un racconto dal sapore epico. Ne parliamo con Flavio Tranquillo, che quei mitici Chicago Bulls li ha visti e commentati dal vivo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori.

The Last Dance, diretta da Jason Hehir (The Fab Five, Chicago Bears 1985, Andre the Giant), racconta una delle più grandi icone e squadre di maggior successo nella storia dello sport: Michael Jordan e i Chicago Bulls degli anni '90. Lo show contiene materiale inedito della stagione 1997-98, quando il team ha vinto il sesto titolo NBA in otto anni. Nell'autunno del 1997, Michael Jordan, il proprietario dei Bulls Jerry Reinsdorf e il coach Phil Jackson accettarono che una troupe cinematografica della NBA Entertainment seguisse la squadra per l'intera stagione sportiva. Il risultato è un ritratto straordinario di un iconico giocatore e di una celebre squadra, che viene rivelato ora, circa vent'anni dopo in questa serie tv da 10 episodi.

The Last Dance: David Stern, Michael Jordan e Phil Jackson in un'immagine dalla docuserie Netflix

Mentre la docu-serie si fa strada attraverso la tumultuosa stagione 1997-98, gli spettatori verranno riportati alle origini di tutto, dall'infanzia di Michael Jordan, alle condizioni dei Bulls prima dell'arrivo dell'iconico giocatore e dalla riformazione della squadra al suo arrivo, fino ad arrivare alla vittoria del primo campionato NBA della squadra. Gli spettatori rivivranno primi cinque campionati dei Bulls, attraverso le sfide, le lotte fuori dal campo e i trionfi che facevano parte del fenomeno di mutamento culturale creato da Jordan e dai Bulls.

The Last Dance: oltre Michael Jordan, perché ci siamo innamorati del documentario sui Chicago Bulls

È uno scenario che fa da sfondo alla corsa del campionato del 1998, con ampi profili dei principali compagni di squadra di Jordan, tra cui Scottie Pippen, Dennis Rodman e Steve Kerr, il coach Phil Jackson e con dozzine di interviste a rivali e luminari del basket e non solo. Per tutto il tempo, la tensione e il conflitto che hanno definito la corsa finale del campionato sono molto in mostra.

Tutte le info, programma ed ospiti del festival su:

ultrapopfestival.it

Seguiteci sui canali social #ultrapopfestival

UltraPop Festival su Facebook

UltraPop Festival su Instagram

Il festival sarà online sui canali Twitch:

Multiplayer su Twitch

Movieplayer su Twitch

Lega Nerd su Twitch