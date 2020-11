The Last Dance: Michael Jordan dona alle mense dei poveri 2 milioni di dollari ottenuti dalla serie

Lo sportivo Michael Jordan ha donato 2 milioni di dollari, ottenuti grazie alla docuserie The Last Dance, alle mense dei poveri.

Michael Jordan ha donato 2 milioni di dollari ottenuti grazie ai proventi della docuserie The Last Dance alle mense dei poveri nell'area delle Caroline e a Chicago.

Lo sportivo ha annunciato il suo gesto in un comunicato rilasciato nella giornata di mercoledì in cui spiega i motivi della sua scelta.

Il campione dell'NBA, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ottenuto una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di dollari per la sua partecipazione nel progetto in dieci episodi che racconta la sua ultima stagione sportiva tra le fila dei Chicago Bulls.

Michael Jordan ha dichiarato: "In questo periodo complicato e in un anno all'insegna di una difficoltà innimaginabile a causa del COVID-19, è più importante che mai poter concedersi una pausa e ringraziare. Sono orgoglioso nel donare i guadagni aggiuntivi ottenuti da The Last Dance a Feeding America e alle sue mense situatate nelle Caroline e a Chicago per aiutare chi ha difficoltà a nutrirsi".

Feeding America ha commentato la donazione dichiarando: "Un dono incredibile di cui essere grati: la leggenda dell'NBA Michael Jordan sta donando 2 miliondi per aiutare i nostri vicini ad affrontare la fame! Ogni azione fa una differenza. Unitevi a Michael e visitate http://FeedingAmerica.org/COVID19 per scoprire come potete donare o fare i volontari in questa stagione delle feste".

Recentemente Jordan, nei prossimi 10 anni, ha inoltre promesso di donare un totale di 100 milioni di dollari alle organizzazioni che lottano per sconfiggere le diseguaglianze razziali.