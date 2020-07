UltraPop Festival, i Manetti Bros ospiti stasera su Twitch

L'UltraPop Festival porta oggi in streaming i Manetti Brothers in persona, tra carriera, famiglia e futuro, ecco l'appuntamento in streaming su Twitch!

Quello dei Manetti Bros è un cinema senza filtri, diretto, schietto, innamorato di generi da esplorare con sguardo sempre acuto. Dal musical alla commedia, passando per l'horror, ecco come i due fratelli romani si preparano al grande salto nel cinecomic con Diabolik: scopriamolo all'UltraPop Festival oggi su Twitch a partire dalle 17:00.

I Manetti Brothers sono un fiume in piena di progetti, dopo il successo nazionale di Ammore e malavita: a giugno è stato presentato il prossimo Diabolik, che avrà il volto di Luca Marinelli, l'affascinante Eva Kant quello di Miriam Leone e Valerio Mastandrea vestirà i panni dell'ispettore Ginko. E mentre questo arriverà in sala probabilmente a Capodanno, una nuova horror comedy è tornata in lavorazione, sempre supervisionata dai due fratelli. Si tratta di Il mostro della cripta, prodotta dai Manetti e diretta da Daniele Misischia.

Ammore e malavita: i Manetti Bros. sul set

È il 1988 e il giovane Giò (Tobia De Angelis), nerd poco più che adolescente, sfogliando l'ultimo numero del suo fumetto preferito, "Squadra 666 - Il Mostro Della Cripta", scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrà Giò e il suo strampalato gruppo di amici in un'avventura fuori dal comune. Protagonisti Lillo, Tobia De Angelis e Amanda Campana. Parleremo di questi e tanti altri progetti oggi su Twitch a partire dalle 17:00 con Marco e Antonio Manetti, Eva Carducci e Gabriella Giliberti.

