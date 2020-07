UltraPop Festival, Luca Ward ospite in diretta stasera su Twitch

Luca Ward: una voce per infiniti mondi è il panel dell'UltraPop Festival in arrivo stasera alle 21:00 in diretta su Twitch: un monologo cult in Pulp Fiction. Una frase eterna di Massimo Decimo Meridio. Ogni parola di Neo in Matrix, il fascino di James Bond e il vigore di Sam Fisher in Splinter Cell.

L'eclettico Luca Ward non è solo una delle voci più amate e riconoscibili del doppiaggio italiano, ma anche un attore capace di esplorare altri mondi tra televisione, animazione e videogame. Nel doppiaggio è conosciuto, tra gli altri, per aver dato la voce italiana a Russell Crowe ne Il gladiatore, Samuel L. Jackson in Pulp Fiction, Keanu Reeves nella trilogia di Matrix, Hugh Grant nella saga di Il diario di Bridget Jones, Pierce Brosnan in quattro episodi della saga di James Bond, Brandon Lee ne Il corvo e molti altri.

Luca Ward in una scena del film Nauta, di Guido Pappadà

Nella ultima parte della fase 1 del lockdown italiano, Ward è entrato nella cronaca per un suo post molto deciso su Facebook in cui aveva dichiarato di aver rifiutato uno spot in cui avrebbe dovuto dire Andrà tutto bene: "Ma come si fa a dire 'andrà tutto bene'. Migliaia di donne e uomini hanno perso la vita. Gli aiuti per gli italiani non arrivano. Migliaia di lavoratori perderanno il posto. La politica che litiga creando panico ed incertezze quando dovrebbe fare il contrario". Questa e tante altre curiosità saranno al centro della chiacchierata di stasera, a partire dalle 21:00 su Twitch!

