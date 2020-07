UltraPop Festival, da Boris a Marvel e DC: il programma di oggi 15 luglio

Prosegue la prima edizione di UltraPop Festival, il nuovo evento digitale dedicato all'intrattenimento che si terrà fino al 19 luglio 2020: scopriamo insieme il ricco programma di oggi, mercoledì 15 luglio, che spazia da Boris alla Marvel fino ad arrivare a Gabriele Mainetti e l'horror!

Il festival online è gratuito e aperto a tutti e, con la sospensione momentanea degli eventi fisici, vuole dare il suo contributo ed intrattenere gli appassionati di cinema, serie TV, videogiochi, scienza e cultura nerd con appuntamenti che potrete seguire comodamente da casa, dal lavoro e dalle vacanze. Oggi per Movieplayer gli appuntamenti sono davvero tanti, con ospiti di prestigio e tanto tanto cinema. Si parte alle 15:00 con Boris: un cult (troppo) italiano è forse uno degli appuntamenti più attesi e chiacchierati del momento. A dieci anni dalla fine della serie, riviviamo insieme al cast originario i momenti più divertenti e iconici di Boris, forse il prodotto televisivo che più di tutti è entrato non solo nell'immaginario collettivo nostrano ma anche nel linguaggio quotidiano. E dai dai dai! Ospiti d'eccezione Ninni Bruschetta, Massimiliano Bruno, Antonio Catania, Carlo De Ruggieri e Valentina Ariete.

Boris: 5 cose che ci ha insegnato sulla TV, sul cinema e sull'Italia

The Nest - Il Nido: un momento del film diretto da Roberto De Feo

Alle 16:00 brividi con Il nuovo horror tra cinema e letteratura: come si scrive l'orrore? Come si mette in scena la paura? Ma soprattutto cos'è l'horror oggi? Scopriamo come si declina un genere antico tra letteratura e cinema con Paola Barbato (Dylan Dog), Roberto De Feo (The Nest - Il nido) e Gabriella Giliberti. Alle 17:00 è tempo di Hollywood con il grande scontro Marvel vs DC: duello tra cinema e fumetto. L'epica dell' intrattenimento è fatta di maschere, mantelli e superpoteri. Alla scoperta dei supereroi più iconici degli universi Marvel e DC. Tra fumetti e cinema, ecco come si scrive e mette in scena la nuova mitologia. A parlarne Carmine Di Giandomenico, Stefano Landini, Andrea Bellusci, Giovanni Zaccaria e Giuseppe Grossi.

Alle 18:00 è tempo di Video On Demand: una rivoluzione anticipata: nel lungo periodo di lockdown da cui siamo usciti, la gente ha imparato a usare ancora di più le piattaforme digitali e il Video On Demand, dando una forte accelerata a un processo già iniziato e inevitabile. Scopriamo come è cambiato lo scenario dell'intrattenimento e il delicato equilibrio tra sala e digitale con Chiara Guida, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo.

Smetto quando voglio: un'immagine promozionale del film

Alle 19:00 Smetto quando voglio: una trilogia cult, per il panel Made In Italy. Denuncia sociale ben miscelata con dosi di ironia. La formula cinematografica di Smetto quando voglio è risultata vincente, lasciando un solco nella commedia italiana e incitando tanti giovani autori a non frenare il proprio estro creativo. Riscopriamo insieme questo incredibile viaggio insieme al regista Sydney Sibilia e al fantastico interprete Stefano Fresi, oltre ai nostri Valentina Ariete e Luca Liguori.

Alle 20:00 ci poniamo una domanda: È finita l'era delle sitcom? Nel corso dei decenni, il genere delle sitcom ha contribuito a rendere la televisione sempre più popolare e amata dal grande pubblico, regalandoci delle vere e proprie perle di comicità e serialità. Eppure più si va avanti con gli anni e più sembra che si tratti di un genere in difficoltà, forse non aiutato dal nuovo modello distributivo. Dobbiamo aspettarci sempre meno risate in TV per il futuro o semplicemente anche le comedy stanno evolvendo in qualcosa di nuovo? Scopriamo cosa ne pensano Violetta Rocks, Paolo Di Lorenzo, Valentina Ariete e Luca Liguori.

Venezia 2016: Gabriele Mainetti sul red carpet di Nocturnal Animals

Dulcis in fundo, alle 21:00 arriva l'appuntamento speciale dal titolo Lo chiamavano Gabriele Mainetti: è merito suo se ogni volta che guardiamo il Colosseo di notte, per un secondo, ci aspettiamo di vedere Enzo Ceccotti in cima, a vegliare su Roma. Attore, regista, compositore e produttore, Gabriele Mainetti sarà ospite d'eccezione, un uomo che respira e ama la cultura pop da sempre. Animazione giapponese, fumetti, videogiochi: scopriamo il lato più nerd dell'autore con Valentina Ariete, Emanuele Gregori e Gabriella Giliberti.

